Протистояння навичок і міці: промоутер оцінив психологічний стан Усика перед боєм із Джошуа

Промоутер українця Олександр Красюк запевнив, що його клієнт не сумнівається у своїй перемозі над британським чемпіоном.

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк висловився про майбутній бій українця проти британця Ентоні Джошуа за чемпіонські титули в надважкій вазі.

УСИК - ДЖОШУА: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ

За його словами, Усик переконаний, що зможе перемогти Джошуа. Промоутер зазначив, що Олександр може завершити бій нокаутом, для цього достатньо одного удару в підборіддя.

"Чи впевнений Усик в перемозі над Джошуа на 500 відсотків? Ні, зараз не на 500, а на 1000%. Безумовно, це буде протистояння навичок і міці. Не потрібно бути великим філософом, щоб прийти до такого висновку. Подивимося, що спрацює - навички або міць.

Чи може Усик нокаутувати Джошуа? Легко. Він надважковаговик. Один удар в підборіддя - і суперник впаде. Потрібно тільки донести цей удар, а це вже питання навичок. Так що статися може що завгодно", - сказав Красюк в інтерв'ю You-Tube-каналу Boxing UK.

У переддень поєдинку Усик та Джошуа стали на ваги - британець переважив українця на 8,6 кг. Після процедури зважування боксери провели фінальну дуель поглядів.

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно о 23:50 за київським часом .

. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв ТСН Проспорт, Усик прийшов у костюмі Джокера на пресконференцію та першу дуель поглядів з Джошуа.

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