Протистоятиме Роналду та Бензема: легенда "Ліверпуля" очолив клуб із Саудівської Аравії

Стівен Джеррард повернувся до тренерської роботи.
Видатний ексфутболіст "Ліверпуля" Стівен Джеррард став новим головним тренером саудівського "Аль-Іттіфака".
Про призначення 43-річного англійського фахівця клуб із Саудівської Аравії повідомив яскравим відеороликом у Twitter. Деталі угоди не розголошуються.
هنا منبع الأساطير ❤️— نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 3, 2023
يُسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق ✍️#جيرارد_اتفاقي pic.twitter.com/Q5e6HpzXLC
Останнім місцем роботи Джеррарда була англійська "Астон Вілла", звідки його звільнили у жовтні 2022 року через незадовільні результати.
"Аль-Іттіфак" стане третім клубом у тренерській кар'єрі легенди "Ліверпуля". Від 2018 до 2021 року він також очолював "Рейнджерс", з яким виграв чемпіонат Шотландії в сезоні-2020/21.
Минулого сезону "Аль-Іттіфак" посів сьоме місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.
У новій кампанії перед Джеррардом стоятиме дуже непросте завдання, адже суперниками його команди будуть "Аль-Наср" португальського нападника Кріштіану Роналду та чинний чемпіон – "Аль-Іттіхад", який цього літа підписав чинного володаря "Золотого м'яча" француза Каріма Бензема.
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