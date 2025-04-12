Проти найкращої команди сезону: Михайлюк оновив особистий рекорд результативності в НБА (відео)

Святослав Михайлюк / © Associated Press

Реклама

Український гравець "Юти Джаз" Святослав Михайлюк оновив особистий рекорд результативності в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

У матчі регулярного чемпіонату проти "Оклахоми" 27-річний уродженець Черкас набрав 27 очок.

Михайлюк реалізував 10 з 20 кидків з гри, зокрема 5/14 триочкових, а також 2/3 зі штрафних. Також у його активі 3 підбирання і 3 асисти.

Реклама

Попередній рекорд Святослава за кар'єру в НБА становив 26 очок. Українець встановив його 2023 року за "Шарлотт" у матчі з "Торонто". Стільки ж він зумів набрати минулого сезону за "Бостон" у поєдинку проти "Вашингтона".

Незважаючи на яскравий перфоманс від Михайлюка, його команда зазнала поразки з рахунком 111:145.

"Юта" розташовується на останній, 15-й сходинці Західної конференції НБА. Команда Святослава цього сезону здобула 17 перемог і 64 матчі програла.

"Оклахома", навпаки, лідирує у Західній конференції з найкращим серед усіх команд ліги співвідношенням перемог і поразок – 67:14, та продовжить боротьбу за титул у плейоф.

Нагадаємо, Михайлюк приєднався до "Юти Джаз" влітку 2024-го. Його попереднім клубом був "Бостон Селтікс", з яким Святослав минулого сезону вперше в кар'єрі став чемпіоном НБА.

Михайлюк став лише другим українцем в історії, який виграв титул чемпіона НБА. Раніше це вдавалося лише Станіславу Медведенку, який двічі ставав чемпіоном (2001, 2002) у складі "Лос-Анджелес Лейкерс".