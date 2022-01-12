Провал українок: результати жіночого спринту на етапі Кубка світу з біатлону в Рупольдингу

Жодної з представниць України немає навіть у топ-35.
У середу, 12 січня, у німецькому Рупольдингу стартував шостий етап Кубка світу з біатлону-2021/22. Програму змагань відкрила спринтерська гонка у жінок.
Збірну України представляли Валентина Семеренко (15-й стартовий номер), Юлія Джима (39-й), Дар'я Блашко (45-й), Ірина Петренко (68-й) та Анастасія Меркушина (107-й).
Переможницею спринту стала шведка Ельвіра Еберг. "Срібло" виграла норвежка Марте-Олсбю Ройзеланд, а бронзову нагороду здобула італійка Доротея Вірер.
1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0) 19:45.2
2. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 0+0) +21.6
3. Доротея Вірер (Італія, 0+0) +29.7
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37. Юлія Джима (Україна, 1+0) +1:45.8
41. Ірина Петренко (Україна, 0+0) +1:56.5
47. Валентина Семеренко (Україна, 1+0) +2:03.9
82. Дар'я Блашко (Україна, 1+0) +2:59.0
88. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1)
- Чоловічий спринт запланований на завтра, 13 січня. А 14-15 січня в Рупольдингу відбудуться класичні естафети та гонки переслідування.
- Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
- Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня 2022 року.
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