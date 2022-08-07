Провальний дебют тренера: "Манчестер Юнайдет" сенсаційно програв у першому турі АПЛ

У неділю, 7 серпня, "Манчестер Юнайтед" вдома поступився "Брайтону" у першому турі чемпіонату Англії-2022/23.
"Манчестер Юнайдет" зазнав несподіваної поразки у першому турі АПЛ."Червоні дияволи" поступилися "Брайтону" з рахунком 1:2.
Гості відзначилися двічі у першому таймі. З різницею у дев’ять хвилин дубль оформив Паскаль Гросс.
Команда Тен Хага скоротила відставання у рахунку завдяки автоголу Алексіса Макаллістера, проте відігратися господарі поля не змогли.
Зазначимо, що Тен Хаг провів перший офіційний матч у ролі головного тренера "МЮ".
У наступному турі АПЛ "Манчестер Юнайтед" 13 серпня на виїзді зіграє проти "Брентфорда". "Брайтон" цього ж дня вдома прийме "Ньюкасл".
Нагадаємо, що "Евертон" з українцем Віталієм Миколенком вдома поступився "Челсі" у першому турі чемпіонату Англії-2022/23.
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