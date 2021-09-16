Провальний виступ "мужиків": "Зоря" уникла розгрому в дебютному матчі в Лізі конференцій (відео)

Провальний виступ "мужиків": "Зоря" уникла розгрому в дебютному матчі в Лізі конференцій (відео)

Команда Віктора Скрипника знову не виправдала в єврокубках своє прізвисько.

Луганська "Зоря" програла норвезькому "Буде-Глімт" у виїзному матчі 1-го туру групового етапу Ліги конференцій. Зустріч на стадіоні "Аспмюра" в Буде завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.

Перший тайм поєдинку пройшов у досить рівній боротьбі, хоча трохи гостріше в атаці все ж виглядали господарі. Проте, голів до перерви глядачі не побачили.

А вже в дебюті другої половини гри норвежці шокували гостей. Спочатку на 48-й хвилині господарів вперед вивів Ульрік Сальтнес.

Через хвилину Ола Сольбаккен забив другий м'яч у ворота луганчан.

На 60-й хвилині Амаль Вільям Пеллегріно довів рахунок до розгромного.

"Зоря" змогла відповісти голом престижу лише на 90+1-й хвилині. Це Артем Громов ефектно реалізував вихід віч-на-віч із воротарем господарів. Це був перший і єдиний удар у площину воріт норвежців у виконанні "мужиків".

Разом із "Зорею" і "Буде-Глімт" у групі C також виступають італійська "Рома" і ЦСКА Софія (Болгарія). Їхній матч у Римі завершився перемогою господарів з рахунком 5:1.

У 2-му турі Ліги конференцій луганський клуб у Запоріжжі прийме римлян, а болгарська команда вдома зустрінеться з норвежцями.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах поборються проти команд, які посіли треті місця у групах ЛЄ.

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