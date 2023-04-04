Провела на корті майже три години: Світоліна зіграла перший матч після повернення з декрету (відео)

Еліна не зуміла перемогти в першому поєдинку після народження доньки.
Зірка українського тенісу Еліна Світоліна офіційно відновила спортивну кар'єру після того, як у середині жовтня минулого року вперше стала мамою.
У ніч проти 4 квітня 28-річна українка стартувала на турнірі серії WTA 500 в американському Чарльстоні.
Українка отримала вайлдкард від організаторів та автоматично потрапила до основної сітки. Вже в першому колі вона поступилася представниці Казахстану Юлії Путінцевій.
Напружений матч тривав 2 години 48 хвилин. Світоліна виграла перший сет на тайбрейку – 7:6, однак потім програла у двох наступних партіях – 2:6, 4:6.
За проведений на корті час Еліна виконала 5 подач навиліт та припустилася трьох подвійних помилок.
Огляд матчу
"У мене була мурахи по шкірі. Було приємно бачити стільки людей на трибунах, як вони мене підтримували, особливо у деякі важкі моменти. Це не була легка гра фізично для мене, але врешті-решт я рада своїм рівнем гри. Тепер я чітко бачу, що потрібно поліпшити", – прокоментувала своє повернення Світоліна.
Путінцева в наступному раунді гратиме проти росіянки Катерини Александрової, яка через повномасштабне вторгнення РФ до України виступає під нейтральним прапором.
Турнір у Чарльстоні триватиме до 9 квітня. Чинною чемпіонкою змагань є Белінда Бенчич зі Швейцарії.
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