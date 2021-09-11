Провів декілька днів у комі: з'явилися подробиці смерті 27-річного ексфутболіста "Металіста"

Денис Барвінко потрапив до лікарні через різке підняття цукру в крові.

Стали відомі подробиці смерті колишнього захисника харківського "Металіста" Дениса Барвінка. 10 вересня український футболіст пішов з життя у віці 27 років.

Як повідомляє Sportnews, перед смертю Барвінко опинився в лікарні через різке підняття цукру в крові. Декілька днів молодий футболіст провів у комі, лікарям не вдалося врятувати йому життя.

За "Металіст" Барвінко виступав від 2011 до 2014 року. У його складі він встиг зіграти 7 матчів і стати срібним призером Чемпіонату України в сезоні-2012/13.

Денис виступав за юнацькі та молодіжну збірні країни. Після відходу з "Металіста" він так і не зміг закріпитися в іншій команді і завершив кар'єру через травми, які не дали йому розкрити свій потенціал.

До останнього часу Барвінко працював головним тренером аматорської команди "Енергія" із Дніпропетровської області.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, у Тернопільській області під час футбольного матчу помер 29-річний чоловік.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання