"Провів фантастичну гру": Анчелотті похвалив Луніна після тріумфу над "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті прокоментував перемогу над "Манчестер Сіті" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Основний і додатковий час поєдинку на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 1:1 (результат першої гри – 3:3), а в серії післяматчевих 11-метрових "вершкові" виявилися більш влучними.

Зокрема Анчелотті зробив комплімент на адресу українського голкіпера Андрія Луніна, який неодноразово рятував свою команду під час зустрічі, та став героєм серії пенальті, відбивши два удари "городян" з позначки.

"Це неможливо пояснити. Ми добре почали, вирвалися вперед, а потім почали захищатись, страждати, щоб пройти далі. Ми думали зіграти по-іншому, але, вирвавшись уперед, надто сильно опустили блок. І "Сіті" мав більше контролю, це у них завжди є. Я думаю, що ми захищалися дуже, дуже добре.

Мадрид робив це багато разів за цю емблему. Ми були впевнені, що пройдемо далі. Андрій Лунін провів фантастичну гру. Мені дуже подобається, коли команда жертвує та бореться. Тут можна було перемогти лише так.

Що сказав Гвардіола після матчу? Він привітав нас з проходом. Він побажав нам удачі. Гвардіола – джентльмен. Цей клуб, "Манчестер Сіті" – клуб джентльменів.

Чи залишаються сили у команди? Ми дуже добре почуваємося, фізичних проблем у нас немає. Ми маємо час до Ель Класико у неділю. Ми збираємося відновитися і повинні усвідомити, що зробили щось дуже гарне. Всі думали, що ми мертві, але ніхто не може цього повторити. Мадрид ніколи не вмирає", – наводить слова Анчелотті AS.

Раніше повідомлялося, що Лунін прокоментував перемогу над "Манчестер Сіті" та вихід "Реала" до півфіналу Ліги чемпіонів.

У півфіналі "Реал" зустрінеться з мюнхенською "Баварією", яка в 1/4 фіналу пройшла лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка (2:2, 1:0).

Іншу пару півфіналістів Ліги чемпіонів складуть ПСЖ і дортмундська "Боруссія".

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