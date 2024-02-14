"Провів видатну гру": тренер "Реала" розхвалив Луніна після потужного виступу в Лізі чемпіонів

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті компліментарно висловився про українського голкіпера Андрія Луніна за підсумками першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "РБ Лейпцигом".

Упродовж гри 25-річний українець здійснив 9 сейвів і зберіг ворота "сухими", чим допоміг "вершковим" на виїзді здобути перемогу над німецьким клубом з рахунком 0:1.

"На початку першого та другого таймів було особливо складно і ми знали, що страждатимемо. Це був дуже важкий матч, у якому ми могли б зіграти краще, але є багато позитивних моментів. Незважаючи на кадрові втрати, центральна пара захисників виступила добре, ми були небезпечні під час переходів. "РБ Лейпциг" міг зрівняти рахунок, треба бути чесними.

Вони мали для цього нагоди, але Лунін провів чудову гру. Він воротар, який не мав ігрових хвилин і він прогресує. Сам факт гри вселяє в нього впевненість. Лунін показав себе добре. Він дуже мотивований, впевнений у собі, гра надає йому цієї впевненості. Він провів видатну гру, дуже добре впорався.

Я бачив той момент з незарахованим голом, це офсайд. Суперник заважав воротарю. Він тиснув на Луніна, думаю, це й так зрозуміло", – наводить слова Анчелотті видання AS.

"Це була найкраща гра Луніна, відколи я його знаю", – цитує італійського керманича Madrid Xtra.

Ancelotti: "This has been Lunin's best game since I know him." pic.twitter.com/sy0vLAhf1g — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 13, 2024

Крім того, на потужний перфоманс українського воротаря оригінально відреагувала пресслужба "Королівського клубу".

"Офіційно змінюємо пароль для Wi-Fi на "Андрій Олексійович Лунін", – написали на сторінці "Реала" у Twitter.

Officially changing my wifi password to Andriy Oleksiyovych Lunin pic.twitter.com/vGO1ZrcgsY — Real Madrid C.F. (@realmadriden) February 13, 2024

Додамо, що авторитетні статистичні портали WhoScored та Sofascore назвали Луніна найкращим гравцем матчу проти "РБ Лейпцига", поставивши йому оцінки 9,2 та 9,8 відповідно. Показник голів, яким запобіг українець, склав 2,19.

Матч-відповідь між "Реалом" і " РБ Лейпцигом" відбудеться 6 березня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

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