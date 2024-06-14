Провів за "джмелів" понад 500 матчів: легенда "Боруссії" Дортмунд залишив клуб

Дортмундська "Боруссія" оголосила про відхід центрального захисника команди Матса Гуммельса.

Як повідомляється на офіційному сайті "джмелів", 35-річний німець та керівництво клубу спільно ухвалили рішення не подовжувати контракт, який спливає 30 червня.

Гуммельс є вихованцем "Баварії", звідки 2008 року перейшов до дортмундської "Боруссії". 2016-го він повернувся до мюнхенського клубу, але через три роки знову приєднався до "чорно-жовтих".

У складі дортмундців Матс провів 508 матчів, у яких відзначився 38 голами та 23 результативними передачами.

Разом з "Боруссією" він двічі ставав чемпіоном і здобув по два Кубки та Суперкубки Німеччини. Також захисник у складі "джмелів" двічі дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, однак найпрестижніший євротурнір так і не виграв.

Зазначимо, що Гуммельс – не єдина легенда, яка залишає дортмундський клуб цього літа. Крім нього, з "Боруссії" також йде півзахисник Марко Ройс, який виступав за "джмелів" від 2012 року.

Раніше оповідомлялося, що Едін Терзич залишив посаду головного тренера дортмундської "Боруссії".

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