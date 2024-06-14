Провів за "джмелів" понад 500 матчів: легенда "Боруссії" Дортмунд залишив клуб

Матс Гуммельс припинив бути гравцем "чорно-жовтих".
Дортмундська "Боруссія" оголосила про відхід центрального захисника команди Матса Гуммельса.
Як повідомляється на офіційному сайті "джмелів", 35-річний німець та керівництво клубу спільно ухвалили рішення не подовжувати контракт, який спливає 30 червня.
Гуммельс є вихованцем "Баварії", звідки 2008 року перейшов до дортмундської "Боруссії". 2016-го він повернувся до мюнхенського клубу, але через три роки знову приєднався до "чорно-жовтих".
У складі дортмундців Матс провів 508 матчів, у яких відзначився 38 голами та 23 результативними передачами.
Разом з "Боруссією" він двічі ставав чемпіоном і здобув по два Кубки та Суперкубки Німеччини. Також захисник у складі "джмелів" двічі дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, однак найпрестижніший євротурнір так і не виграв.
Зазначимо, що Гуммельс – не єдина легенда, яка залишає дортмундський клуб цього літа. Крім нього, з "Боруссії" також йде півзахисник Марко Ройс, який виступав за "джмелів" від 2012 року.
Раніше оповідомлялося, що Едін Терзич залишив посаду головного тренера дортмундської "Боруссії".
Читайте також:
Німеччина – Шотландія: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відкриття Євро-2024
Футболісти збірної України звернулися до світу з важливим закликом перед Євро-2024: емоційне відео
Євро-2024: що треба знати про фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу