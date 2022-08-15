"Проводить під водою 4 хвилини та 40 секунд без повітря": менеджер Усика розповів про шалену підготовку українця до реваншу з Джошуа

Егіс Клімас, менеджер Олександра Усика, розповів про підготовку українця до бою-реваншу з британцем - Ентоні Джошуа.

Представник команди українця, який нещодавно завершив тренувальний збір перед другим поєдинком із Джошуа, вражений кондиціями чемпіона світу.

Про це Клімас розповів в інтерв'ю для YouTube-каналу IFL TV.

"Я чув, що Усик feel, very feel. Я тільки вчора повернувся з Дубая, де закінчив тренувальний табір. Усик готовий. Важко сказати, що відбувається у нього в голові, але він дуже сильний, дуже старанно тренується – пропливає 10 кілометрів, проїжджає 100 кілометрів на велосипеді, проводить під водою 4 хвилини та 40 секунд без повітря. Я гадаю, що він дуже добре готовий.

Важко сказати, чи Джошуа буде небезпечнішим. Все покаже ринг. Я впевнений, що Джошуа вивчав Усика. Вони вже ділили ринг упродовж 12 раундів. Вони знають один одного. Буде цікаво.

Я ніколи не даю прогнозів, але сподіваюся, що цього разу Усик зупинить Джошуа", - сказав Клімас.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.