"Провокація": міністр спорту прокоментував дискваліфікацію Харлан за відмову потиснути руку росіянці

Вадим Гутцайт розповів, що Україна попереджала FIE про відмову від рукостискання зі спортсменами держави-терористки.

Міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт відреагував на дискваліфікацію шаблістки Ольги Харлан з чемпіонату світу-2023 через відмову після поєдинку потиснути руку росіянці Анні Смірновій.

За словами Гутцайта, Федерація фехтування України попереджала Міжнародну федерацію фехтування (FIE), що наші спортсмени не тиснутимуть руку атлетам з держави-терористки.

Вчинок Смірнової, яка відмовилася "стукнутися" шаблями з Харан і чекала саме на рукостискання, а потім подала протест проти українки через відсутність "прояву поваги", він назвав провокаційним.

"26 липня у мене була розмова з Міжнародною федерацією фехтування. І я там наголосив, що наші спортсмени не будуть тиснути руку атлетам під нейтральним прапором з Росії. Учора була зустріч української федерації: президента, головного тренера з членами міжнародної федерації. Вони також наголосили, що наші спортсмени не будуть тиснути руку, вони нададуть "салют", привітають і підуть з доріжки. Те, що ми бачили – це провокація спортсменки під нейтральним прапором.

Ми бачили, що вона робила: конкретно провокацію проти Ольги Харлан. Вона підійшла, зробила провокацію, довгий час тримала руку, чекала. Є випадки спортсменів з фехтування, коли зустрічаються спортсмени з Ізраїлю та арабського світу: вони не тиснуть руку, вдаряють по клинку і розходяться. Тут ми побачили, що вона спровокувала Ольгу, організаційний комітет. І, на жаль, він, знаючи, що це відбуватиметься, бо їх попередили, дискваліфікував Ольгу після довгої перерви, вони довго сперечалися.

Знаю, що там збиралися і члени Виконкому, і ви бачили, що й судді були налаштовані позитивно, бо суддя присудив Ользі перемогу. Але, на жаль, організатори витримали позицію росіян, дали Ользі чорну картку та дискваліфікували", – наводить слова міністра Суспільне Спорт.

Раніше повідомлялося, що Харлан загрожує тривале відсторонення через провокацію росіянки на чемпіонаті світу з фехтування.

Нагадаємо, напередодні українським спортсменам змінили умови заборони участі у змаганнях, де присутні росіяни та білоруси. Міністерство молоді та спорту України дозволило українцям змагатися на турнірах, де спортсмени з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

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