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Провокація не вдалася: російський гімнаст з символом окупантів на формі програв українцю на престижному турнірі в Катарі

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Провокація не вдалася: російський гімнаст з символом окупантів на формі програв українцю на престижному турнірі в Катарі

Ганебним вчинком відзначився російський гімнаст Іван Куляк.

У Катарі відбувається етап Кубка світу зі спортивної гімнастики. У вправах на брусах перемогу здобув українець Ілля Ковтун.

На змаганнях не обійшлося без скандалу.

Представник країни-агресорки - 20-річний росіянин Іван Куляк замінив прапор РФ на на літеру Z на своїй формі. Саме таким символом позначають свої танки та іншу військову техніку росіяни, які вторглися на територію України.

Куляк виборов бронзу і дивився на нашого переможця знизу. Друге місце посів казахстанський гімнаст Мілад Карімі.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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