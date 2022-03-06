Провокація не вдалася: російський гімнаст з символом окупантів на формі програв українцю на престижному турнірі в Катарі

Провокація не вдалася: російський гімнаст з символом окупантів на формі програв українцю на престижному турнірі в Катарі

Ганебним вчинком відзначився російський гімнаст Іван Куляк.

У Катарі відбувається етап Кубка світу зі спортивної гімнастики. У вправах на брусах перемогу здобув українець Ілля Ковтун.

На змаганнях не обійшлося без скандалу.

Представник країни-агресорки - 20-річний росіянин Іван Куляк замінив прапор РФ на на літеру Z на своїй формі. Саме таким символом позначають свої танки та іншу військову техніку росіяни, які вторглися на територію України.

Куляк виборов бронзу і дивився на нашого переможця знизу. Друге місце посів казахстанський гімнаст Мілад Карімі.