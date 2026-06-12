Провокація на ЧС-2026 з футболу: у РФ безглуздо виправдали появу російського прапора на відкритті у Мехіко

Російський триколор / © Associated Press

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Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В’ячеслав Колосков безглуздо назвав законним появу прапора РФ на відкритті чемпіонату світу, яке напередодні відбулося в Мехіко. За словами представника країни-агресора, організатори не мали жодних підстав для того, щоб вилучити символіку.

Про це Колосков заявив в інтерв’ю пропагандистському інформаційному агентству ТАСС.

Прибічник диктаторського режиму Володимира Путіна додав, що поведінка російських уболівальників, які пронесли прапор терористичної держави на арену, не викликає подиву.

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«А чому тут дивуватися? Російський футбольний союз є чинним членом міжнародної федерації (ФІФА), і там вивішені всі 209 прапорів — членів ФІФА. Ніяких винятків немає. Прапор Росії має там законне місце, жодної сенсації в цьому немає», — сказав Колосков.

Зазначимо, що вболівальники з Росії влаштували огидну провокацію на відкритті ЧС-2026. Вони також похвалилися, як обдурили стюардів на арені в Мехіко. Збірна РФ не просто не бере участі в турнірі, вона відсторонена від усіх міжнародних турнірів через вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Європейський футбольний союз офіційно (УЄФА) подовжив усунення російських клубів від участі в єврокубках на сезон-2026/27.

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