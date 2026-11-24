Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українська тенісистка Еліна Світоліна відреагувала на слова безпрапорної росіянки Мірри Андрєєвої після фіналу Підсумкового турніру WTA.

Після перемоги у фіналі Підсумкового турніру в американському Індіан-Веллсі тенісистка з країни-окупантки привітала Світоліну з успішним виступом, відзначила її повернення після народження доньки та назвала "дивовижною мамою".

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Через відсутність аналогічної реакції на адресу росіянки перша ракетка України зіткнулася з хейтом у соціальних мережах.

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"Хочу привітати Еліну та її команду з приголомшливим тижнем. У вас був чудовий сезон. Знаю, як важко програвати у фіналі. У тебе є маленька донька — ти дивовижна мама, раз змогла повернутися і досягти такого результату.

Навіть не уявляю, наскільки це складно. Вітаю тебе і всю твою команду! Бажаю вам удачі наступного сезону", — сказала Андрєєва під час нагородження.

Як пояснила Світоліна в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт, у той момент вона була засмучена поразкою у фіналі, а звернення суперниці сприйняла як провокацію.

"Звісно, мені не подобається програвати, тим паче у фіналі. Для мене це дуже боляче — ніби ножем по серцю. Тож я сильно засмутилася. І під час нагородження я знала, що вона шукатиме слова, щоб мене привітати.

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Здається, це було не дуже коректно: ми не тиснемо руки й не фотографуємося з представниками країни-агресорки, тому це має вигляд як провокація. Мені було дуже неприємно. Я знала, що це викличе резонанс у медіа, а медіа часто підтримують їх у таких ситуаціях. Тож так, було вкрай неприємно", — пояснила Світоліна.

Нагадаємо, цього сезону Світоліна завоювала титули в Окленді та Римі, дійшла до півфіналів у Дубаї, Індіан-Веллсі, Штутгарті та на Australian Open, а також стала фіналісткою Підсумкового турніру WTA. Еліна завершила 2026 рік на шостій позиції світового рейтингу.

Раніше повідомлялося, що Світоліна розкрила суму своїх донатів за час повномасштабної війни з Росією.

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