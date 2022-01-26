"Прояв акту тоталітаризму": в Росії влаштували істерику через заборону України стояти поруч із росіянами та їхньою символікою на ОІ-2022

"Прояв акту тоталітаризму": в Росії влаштували істерику через заборону України стояти поруч із росіянами та їхньою символікою на ОІ-2022

У когось непогано "палає".

Як відомо, нещодавно Міністерство молоді та спорту ухвалило рішення, згідно з яким українським спортсменам заборонили стояти поруч із росіянами та їхньою символікою на Олімпійських іграх-2022.

На це відреагували в Росії, де влаштували просто масову істерію.

"Такі події є ні чим іншим, як проявом акту тоталітаризму", - заявила в коментарі для "РБК Спорт" директорка департаменту інформації та друку МЗС Росії Марія Захарова.

Свій коментар із цього приводу дала й олімпійська чемпіонка та депутатка Держдуми Ірина Родніна.

"Є народ, а є керівництво. Політика цієї країни останнє десятиліття не дуже братня", - цитує слова Родніної "Спорт-Експрес".

Також висловилася й інша олімпійська чемпіонка й депутатка Держдуми - Світлана Журова.

"Це частково є порушенням принципів олімпійського руху. Зрештою, є гасло, яке містить слово "разом", - сказала Журова.

Зазначимо, що до столиці Піднебесної захищати честь України вирушать 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться від 4-го до 20 лютого 2022 року;

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15-ти дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;

Усього розіграють 109 комплектів медалей.

Додамо, що олімпійський чемпіон Олександр Абраменко після "золота" ОІ-2018 у Пхенчхані обійнявся на п'єдесталі з росіянином Іллєю Буровим. Також у скандал через спільне фото з росіянкою потрапила й легкоатлетка Ярослава Магучіх.

Раніше заслужений тренер України з боксу також висловився щодо цієї рекомендації.