Проявила характер: Цуренко на шаленому тайбрейку вирвала путівку до 1/8 фіналу Wimbledon

Українська тенісистка Леся Цуренко успішно подолала третє коло Wimbledon 2023 року.

У виснажливому матчі 1/16 фіналу 34-річна українка (№60 WTA) обіграла румунку Ану Богдан (№57 WTA). Поєдинок тривав 3 години і 30 хвилин.

Наша співвітчизниця програла перший сет з рахунком 4:6, але продемонструвала характер і виграла дві наступні партії – 6:3, 7:6. Причому вирішальний сет українка забрала на довготривалому тайбрейку (20:18).

Таким чином, Леся вперше в кар'єрі пробилася до 1/8 фіналу, встановивши особистий рекорд на Wimbledon. До цього її найкращим результатом на трав'яному мейджорі був виліт у третьому колі (2017, 2022).

За путівку до чвертьфіналу Цуренко побореться з переможницею матчу між американкою Джессікою Пегулою (№4 WTA) та італійкою Елізабеттою Коччиаретто (№43 WTA).

Пізніше свої матчі третього кола Wimbledon-2023 проведуть ще дві українки – Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Суперницею Еліни в 1/16 фіналу буде американка Софія Кенін, а Марта позмагається з іншою представницею США Медісон Кіз.

Раніше повідомлялося, що українка Ангеліна Калініна не змогла подолати третє коло Wimbledon-2023. Перша ракетка України в драматичному матчі вилетіла від ексчетвертої ракетки світу, Б'янки Андреєску з Канади.

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