Проявили характер: "Манчестер Сіті" без Зінченка дотиснув "Арсенал" у першому матчі 2022 року

Проявили характер: "Манчестер Сіті" без Зінченка дотиснув "Арсенал" у першому матчі 2022 року

Фантастична виграшна серія "городян" у чемпіонаті продовжилася до 11 поєдинків.

"Манчестер Сіті" вирвав перемогу над "Арсеналом" у матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги. Один із центральних поєдинків вікенду на "Емірейтс Стедіум" у Лондоні завершився на користь гостей - 2:1 .

Перед грою команда Хосепа Гвардіоли була абсолютним фаворитом, адже перед Новим роком встановила історичний рекорд - 36 перемог в АПЛ за один календарний рік. А керманич "городян" Хосеп Гвардіола оформив уже четверту серію з десяти перемог поспіль у Чемпіонаті Англії.

Однак початку матчу з "канонірами" складався для "небесно-блакитних" зовсім не успішно. На 31-й хвилині команда Мікеля Артети, який був змушений пропустити цей матч через зараження коронавірусом, повела в рахунку. Перший гол у новому році за лондонський клуб забив Букайо Сака.

"Городяни" відігралися вже в другому таймі. На 57-й хвилині Ріяд Марез реалізував пенальті. А вже через дві хвилини "гармаші" залишилися в меншості - бразилський захисник Габріел за дві хвилини заробив дві жовті картки і вирушив до роздягальні.

Перемогу команді Гвардіоли на третій компенсованій хвилині приніс точний удар Родрі. Таким чином, "городяни" виграли 11-й поспіль поєдинок у національному чемпіонаті.

Зазначимо, що українець Олександр Зінченко не потрапив до заявки "Сіті" на цю зустрічі. За інформацією ЗМІ, Сашко здав позитивний тест на коронавірус, проте манчестерський колектив це офіційно ще не підтвердив.

"Манчестер Сіті" (53 бали) ще дужче зміцнив лідерство в турнірній таблиці АПЛ. "Небесно-блакитні" на 11 очок випереджають "Челсі", який має гру в запасі.

"Арсенал" залишився на четвертому місці із 35 пунктами у своєму активі.

У наступних матчах АПЛ "городяни" 15 січня приймуть "Челсі", а підопічні Артети на наступний день на виїзді зійдуться в лондонському дербі з "Тоттенгемом".

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