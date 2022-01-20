Проявили характер: український дует тенісисток створив сенсацію на старті Australian Open-2022

Марта Костюк та Даяна Ястремська пройшли далі в парній сітці.

Українки Марта Костюк та Даяна Ястремська успішно стартували в парному турнірі Australian Open-2022.

У першому раунді представниці України в непростому матчі обіграли восьмих сіяних американок Корі Гауфф та Кеті Макнеллі. Марта та Даяна програли перший сет, але виграли два наступні - 5:7, 6:4, 7:5.

Перемога українського дуету вийшла по-справжньому вольовою. Наприкінці вирішального сету українки на своїй подачі відіграли матч-бол, після чого зробили вирішальний брейк.

У другому раунді парного Australian Open Костюк та Ястремська зіграють проти італійки Жасмін Паоліні та британки Хізер Вотсон.

Додамо, що до другого кола парної сітки також пробилася українка Людмила Кіченок, яка в дуеті з латвійкою Оленою Остапенко легко обіграла пару Вікторія Голубич - Жіль Тайхманн - 6:3, 6:1. Далі Кіченок і Остапенко зустрінуться з Петрою Мартіч та Шелбі Роджерс.

Своєю чергою, українка Ангеліна Калініна разом з росіянкою Варварою Грачовою вилетіла першому раунді парного турніру, програвши Вікторії Кузьмовій та Вірі Звонарьовій - 2:6, 4:6.

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