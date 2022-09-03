Проявили характер: збірна України драматично вирвала перемогу в другому матчі на Євробаскеті-2022

Чоловіча збірної України з баскетболу здолала команду Естонії в надскладному поєдинку 2-го туру групового етапу Чемпіонату Європи 2022 року.

Зустріч завершилася перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 73:74 .

Нашій команді довелося відіграватися, адже першу чверть з перевагою у 6 очок забрали саме естонці. У другому періоді українці скоротили відставання до 2 пунктів. Третя чверть знову залишилася за суперниками команди Айнарса Багатскіса, тому перед заключною 10-хвилинкою українська збірна програвала з різницею в 5 балів.

Але вирішальний відрізок матчу краще провела наша команда. На останній хвилині поєдинку українці на характері вирвали перемогу завдяки Іллі Сидорову.

Найрезультативнішим гравцем матчу став лідер збірної України Святослав Михайлюк - 18 очок, 4 підбирання та 2 передачі.

Це вже друга перемога української збірної на поточній континентальній першості. У першому матчі наша команда впевнено обіграла Велику Британію. Після двох перемог "синьо-жовті" з 4 очками очолили турнірну таблицю своєї групи.

Турнірна таблиця групи України

1. Україна - 4 очки (2 матчі)

2. Хорватія - 3 (2)

3. Італія - 2 (1)

4. Греція - 2 (1)

5. Естонія - 2 (2)

6. Велика Британія - 2 (2)

У наступному поєдинку українські баскетболісти зіграють проти Італії. Матч запланований на 5 вересня. Початок - о 22:00 за київським часом.

Збірна України на Євробаскеті-2022 потрапила до групи C, де в суперниках у нашої команди збірні Греції, Італії, Хорватії, Великої Британії та Естонії. Матчі цієї групи відбуваються в Мілані.

Наступні матчі збірної України на Євробаскеті-2022

5 вересня

Україна – Італія. Старт о 22:00

6 вересня

Греція – Україна. Старт о 18:00

8 вересня

Хорватія – Україна. Старт о 15:15

ФОРМАТ ТУРНІРУ

На першості континенту з баскетболу виступають 24 збірні, які поділені на 4 групи по 6 команд у кожній. За підсумками групового етапу путівки до 1/8 фіналу отримають чотири найкращі команди з кожної групи.

Далі 16 збірних визначатимуть переможця в одноматчевих протистояннях на виліт.

Чемпіонат Європи з баскетболу триватиме до 18 вересня 2022 року. Матчі будуть зіграні в Чехії, Грузії, Італії та Німеччині.

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