"Проявиться зближення народів і культур": у Держдумі РФ запропонували провести товариську гру проти України

"Проявиться зближення народів і культур": у Держдумі РФ запропонували провести товариську гру проти України

У "синьо-жовтих" наразі є більш серйозні завдання.

У Держдумі Росії вийшли з думкою щодо проведення товариського матчу проти збірної України.

Так, за інформацією "Чемпіонату", член комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Дмитро Свіщєв запропонував провести контрольний спаринг між збірними Росії і України.

За його словами, це допоможе визначити сильнішого, а також повинно проявитися зближення народів та культур.

"Для того, щоб зрозуміти, хто сильніший: Росія або Україна - треба організувати товариський матч. Не треба їх порівнювати: російська збірна у не найкращій формі.

Ми віримо, що в майбутньому буде краще: коли наша молодь, а не легіонери, будуть в більшості своїй виступати в Прем'єр-лізі. В такому випадку національний кістяк буде складатися з кращих російських гравців.

Дуже б хотілося в найближчому майбутньому побачити матч Росія - Україна. Це досить цікаво. Нехай навіть товариський матч. У такі моменти може проявитися зближення народів і культур. Тільки не треба зіштовхувати нас лобами і з'ясовувати політичні суперечки на поле", - заявив Свіщєв.

Збірна Росії завершила виступи на Чемпіонаті Європи-2020, посівши в своїй групі четверту сходинку;

пПідопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах;

В 1/8 фіналу "синьо-жовті" зустрінуться зі Швецією. Їхня дуель відбудеться у вівторок, 29 червня, на стадіоні в Глазго (Шотландія). Початок матчу о 22:00 за київським часом. Переможець пари Швеція - Україна зустрінеться з Англією або Німеччиною.

Раніше розповідалося про те, що в Держдумі емоційно відреагували на рішення УЄФА прибрати з форми України напис "Героям слава".

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