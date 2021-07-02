"Пройде точно": Моурінью зробив прогноз на чвертьфінал Євро-2020 між збірними України та Англії

"Пройде точно": Моурінью зробив прогноз на чвертьфінал Євро-2020 між збірними України та Англії

Чи зіграє "ставка" легендарного керманича?

Головний тренер італійської "Роми" Жозе Моурінью поділився прогнозом на матч 1/4 фіналу Чемпіонату Європи-2020 між збірними України та Англії.

"Англія точно пройде Україну. Не думаю, що трибуни "Стадіо Олімпіко" на 30 тисяч заповнять фани України. Там велика відстань між секторами і полем. Там так не відчувається атмосфера, як на інших стадіонах", - цитує Моурінью talkSPORT.

Також португалець поділився прогнозом і на інші півфінальні протистояння: "Чехія - Данія буде складним матчем, але я б віддав перевагу данцям.

Бельгія проти Італії - ух! Великий матч, дуже великий. Якщо не назву переможцем Італію, завтра прилечу туди і мене вб'ють. Тому скажу - Італія.

Швейцарія - Іспанія теж великий матч. Але Джака не зіграє, а він потрібен команді. Тому Іспанія. У півфіналі будуть Англія, Італія, Іспанія та Данія ", - сказав Моурінью.

Україна пробилася до плейоф, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) і поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстра-таймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). Англія вийшла до 1/8 фіналу з першого місця у групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0). У першому раунді плейоф Англія вибила Німеччину (2:0).

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