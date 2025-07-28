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Приголомшливий камбек: збірна України перемогла росіянок на ЧС-2025 з фехтування (відео)
Українські рапіристки поступалися десятьма уколами, але проявили характер і здолали "нейтральну" команду з країни-агресорки.
Жіноча збірна України з фехтування на рапірі в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2025 здобула вольову перемогу над "нейтральними" спортсменками з російським паспортом – 45:36.
Нашу команду представляли Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Дарія Миронюк та Крістіна Петрова.
Поєдинок проти спортсменок з країни-агресорки вийшов надзвичайно драматичним. Українки під час зустрічі поступалися десятьма уколами (7:17), але зуміли наздогнати суперниць і вирвати перемогу.
Підопічні Ольги Лелейко продовжать виступи 28 липня в 1/4 фіналу, де зустрінуться з першим номером світового рейтингу – командою Італії.
Раніше повідомлялося, що українка Аліна Комащук проігнорувала росіянку на п'єдесталі ЧС-2025 з фехтування.
На турнірі у грузинському Тбілісі "синьо-жовті" вже мають три нагороди: бронзові медалі виграли Комащук та Микита Кошман, а Влада Харькова виборола "золото".
Зазначимо, що росіянок з військовим званням допустили до ЧС-2025 з фехтування.
Також Міжнародна федерація фехтування (FIE) знехтувала рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та допустила "нейтральних" фехтувальників з РФ і Білорусі до участі у командних змаганнях.