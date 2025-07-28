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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Приголомшливий камбек: збірна України перемогла росіянок на ЧС-2025 з фехтування (відео)

Українські рапіристки поступалися десятьма уколами, але проявили характер і здолали "нейтральну" команду з країни-агресорки.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Жіноча збірна України з фехтування на рапірі

Жіноча збірна України з фехтування на рапірі / © Федерація фехтування України

Жіноча збірна України з фехтування на рапірі в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2025 здобула вольову перемогу над "нейтральними" спортсменками з російським паспортом – 45:36.

Нашу команду представляли Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Дарія Миронюк та Крістіна Петрова.

Поєдинок проти спортсменок з країни-агресорки вийшов надзвичайно драматичним. Українки під час зустрічі поступалися десятьма уколами (7:17), але зуміли наздогнати суперниць і вирвати перемогу.

Підопічні Ольги Лелейко продовжать виступи 28 липня в 1/4 фіналу, де зустрінуться з першим номером світового рейтингу – командою Італії.

Раніше повідомлялося, що українка Аліна Комащук проігнорувала росіянку на п'єдесталі ЧС-2025 з фехтування.

На турнірі у грузинському Тбілісі "синьо-жовті" вже мають три нагороди: бронзові медалі виграли Комащук та Микита Кошман, а Влада Харькова виборола "золото".

Зазначимо, що росіянок з військовим званням допустили до ЧС-2025 з фехтування.

Також Міжнародна федерація фехтування (FIE) знехтувала рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та допустила "нейтральних" фехтувальників з РФ і Білорусі до участі у командних змаганнях.

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Дата публікації
Кількість переглядів
241
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