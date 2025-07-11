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Призер Олімпіади-2024 офіційно змінив українське громадянство на хорватське
Гімнаст Ілля Ковтун відтепер представлятиме на всіх змаганнях Хорватію.
Срібний призер Олімпійських ігор-2024 в Парижі у спортивній гімнастиці Ілля Ковтун офіційно змінив українське громадянство на хорватське.
Про це повідомила Міжнародна федерація спортивної гімнастики (FIG).
Рішення про виступи Ковтуна за збірну Хорватії ухвалив Виконавчий комітет FIG на своєму засіданні у швейцарській Лозанні, яке відбулося 9-10 липня.
Час дебюту Ковтуна за хорватську збірну залишається невідомим. Якщо в Україні не погодять його перехід, то спортсмен повинен буде відбути річний "карантин" поза змаганнями.
Зазначимо, що змінити спортивне громадянство з українського на хорватське також вирішила особиста тренерка 21-річного гімнаста Ірина Горбачева.
Ковтун та Горбачева весь 2024 рік готувались до змагань у Хорватії. Уродженець Черкас не повертався до України після Олімпіади-2024 в Парижі.
Нагадаємо, Ковтун на Олімпіаді-2024 виборов "срібло" у вправах на паралельних брусах. Це його перша олімпійська медаль у кар'єрі. Також він двічі ставав четвертим на Іграх у Парижі – у вільних вправах та в особистому багатоборстві. Крім того, Ілля посів п'яте місце у складі збірної України у командному багатоборстві.