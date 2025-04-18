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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Призерка Олімпійських ігор у дзюдо Білодід офіційно дебютувала у футболі (відео)

Дар'я вперше зіграла в офіційному матчі за жіночу команду "Металіста 1925".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Дар'я Білодід

Дар'я Білодід / © ФК Металіст 1925

Бронзова призерка Олімпіади-2020 у дзюдо Дар'я Білодід провела дебютний офіційний матч за жіночу команду "Металіста 1925".

24-річна Білодід вийшла на заміну на 87-й хвилині поєдинку чемпіонату України проти "Ладомира".

На 90-й хвилині Дар'я завдала удару по воротах і влучила у голкіперку суперників. Утім, у момент передачі Білодід все одно перебувала в офсайді.

"Це популяризація жіночого футболу. Вона була амбасадоркою клубу. Вміє грати, ми вже бачили на тренуванні. Важко їй буде поєднувати футбол і дзюдо, але було б бажання. Вона у своєму виді спорту дуже талановита, посідає найвищі місця", – коментував для Суспільне Спорт підписання Білодід головний тренер харківської команди Володимир Пятенко.

"Металіст 1925" здобув перемогу над "Ладомиром" з рахунком 6:0. Харківський клуб продовжує боротьбу за чемпіонський титул і скоротив відставання від "Ворскли", яка з матчем у запасі лідирує, до 2 очок.

Білодід підписала контракт з жіночою командою харків'ян у березні цього року. Вона виступає за "Металіст 1925" під 77-м номером.

Раніше повідомлялося, що Білодід поділилася емоціями від підписання контракту з жіночою командою "Металіста 1925".

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