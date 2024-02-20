ПСВ і "Боруссія" Дортмунд не визначили сильнішого в першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Гол з пенальті дозволив нідерланському клубу відігратися у другому таймі.
ПСВ зіграв унічию з дортмундською "Боруссією" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок в нідерланському Ейндговені завершився з рахунком 1:1.
Першими в цій грі забили гості. На 24-й хвилині "джмелів" вивів уперед Доніелл Мален, скориставшись передачею Марселя Забітцера.
Однак у другому таймі господарі поля зуміли відігратися. На 56-й хвилині Люк де Йонг реалізував пенальті – цей гол дозволив нідерланському клубу уникнути поразки.
Огляд матчу ПСВ – "Боруссія" Дортмунд
Буде додано незабаром.
Матч-відповідь між "Боруссією" та ПСВ відбудеться 13 березня у Дортмунді.
Нагадаємо, жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 15 березня.
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