ПСВ і "Боруссія" Дортмунд не визначили сильнішого в першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Гол з пенальті дозволив нідерланському клубу відігратися у другому таймі.

ПСВ зіграв унічию з дортмундською "Боруссією" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок в нідерланському Ейндговені завершився з рахунком 1:1 .

Першими в цій грі забили гості. На 24-й хвилині "джмелів" вивів уперед Доніелл Мален, скориставшись передачею Марселя Забітцера.

Однак у другому таймі господарі поля зуміли відігратися. На 56-й хвилині Люк де Йонг реалізував пенальті – цей гол дозволив нідерланському клубу уникнути поразки.

Огляд матчу ПСВ – "Боруссія" Дортмунд

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між "Боруссією" та ПСВ відбудеться 13 березня у Дортмунді.

Нагадаємо, жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 15 березня.

Читайте також:

"Інтер" здолав "Атлетіко" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Голанд приніс "Манчестер Сіті" перемогу над командою Ярмолюка у перенесеному матчі АПЛ (відео)

Марсель – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи