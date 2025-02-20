ПСВ у екстратаймах несподівано вибив "Ювентус" з Ліги чемпіонів (відео)

Нідерландський колектив взяв реванш у туринців за поразку в першій зустрічі та пройшов до 1/8 фіналу.

ПСВ здобув перемогу над "Ювентусом" у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Філіпс" в Ейндговені завершився з рахунком 3:1 за підсумками екстратаймів.

Перша зустріч між командами завершилася перемогою "Ювентуса" рахунком 2:1. Основний час другого матчу завершився вже перемогою ПСВ з рахунком 2:1.

На 53-й хвилині за господарів забив Іван Перішич. Туринці відповіли на 63-й хвилині зусиллями Тімоті Веа, але на 74-й хвилині Ісмаель Сайбарі завдав точного удару, який дозволив нідерландському колективу перевести гру до екстратаймів.

Там ПСВ забив вирішальний м'яч – на 98-й хвилині Раян Фламінго приніс господарям путівку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де вони зіграють проти лондонського "Арсенала" або міланського "Інтера".

Огляд матчу ПСВ – "Ювентус"

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.

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