ПСЖ — Арсенал: букмекери зробили прогноз на фінал Ліги чемпіонів

ПСЖ — "Арсенал" / © Associated Press

У суботу, 30 травня, французький ПСЖ та англійський "Арсенал" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Вирішальний поєдинок найпрестижнішого клубного євротурніру відбудеться на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

ПСЖ посів 11-те місце в основному раунді Ліги чемпіонів, потрапивши до стикових матчів плейоф, де пройшов французький "Монако" (3:2, 2:2). В 1/8 фіналу підопічні Луїса Енріке розгромили англійський "Челсі" (5:2, 3:0), у чвертьфіналі перемогли англійський "Ліверпуль" (2:0, 2:0), а в півфіналі здолали німецьку "Баварію" (5:4, 1:1).

"Арсенал" став переможцем основного етапу Ліги чемпіонів, напряму вийшовши до 1/8 фіналу, де подужав німецький "Баєр" (1:1, 2:0). У чвертьфіналі підопічні Мікеля Артети пройшли португальський "Спортинг" (1:0, 0:0), а в півфіналі обіграли іспанський "Атлетіко" (1:1, 1:0).

Прогноз букмекерів на матч ПСЖ — Арсенал

Фаворитом фінального матчу Ліги чемпіонів букмекери вважають ПСЖ. На перемогу парижан в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,16. Нічия — 3,60. Виграш "канонірів" за підсумками 90 хвилин поєдинку — 3,10.

Ймовірність завоювання трофею французьким клубом оцінюється коефіцієнтом 1,62. Тріумф лондонців з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті — 2,20.

Зазначимо, що ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Торік у фіналі французький клуб розчавив італійський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок. Перед цим у півфіналі підопічні Енріке здолали саме "Арсенал" (1:0, 2:1).

У складі паризького клубу виступає український захисник Ілля Забарний. Він став п'ятим в історії українцем, який дійшов до фіналу Ліги чемпіонів.

Для ПСЖ це буде третій в історії фінал Ліги чемпіонів. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії" (0:1).

"Арсенал" удруге зіграє у фіналі Ліги чемпіонів і вперше за 20 років. У сезоні-2005/06 "каноніри" програли поєдинок за трофей "Барселоні" (1:2).

