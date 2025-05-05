ПСЖ – Арсенал: де дивитися і прогноз букмекерів на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

"Арсенал" – ПСЖ / © Associated Press

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У середу, 7 травня, французький ПСЖ прийматиме англійський "Арсенал" у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першій зустрічі, яка відбулася 29 квітня в Лондоні, "Арсенал" програв ПСЖ з рахунком 0:1.

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Де дивитися матч ПСЖ – Арсенал

В Україні поєдинок ПСЖ – "Арсенал" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ – "Арсенал".

Прогнози букмекерів на матч ПСЖ – Арсенал

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають ПСЖ. На перемогу підопічних Луїса Енріке пропонують поставити з коефіцієнтом 2,11. Нічия – 3,75. Виграш "Арсенала" – 3,40.

Коефіцієнт на тріумф парижан у двоматчевій дуелі та вихід до фіналу становить 1,24. Ймовірність проходу до фіналу "канонірів", у складі яких виступає українець Олександр Зінченко, оцінена коефіцієнтом 4,15.

В іншому півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів сильнішого з'ясовують іспанська "Барселона" та італійський "Інтер". У першому матчі вони не визначили переможця (3:3), поєдинок-відповідь відбудеться у вівторок, 6 травня, в Мілані.

Фінал турніру заплановано 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.