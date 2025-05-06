ПСЖ – Арсенал: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

"Арсенал" – ПСЖ / © Associated Press

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У середу, 7 травня, французький ПСЖ прийматиме англійський "Арсенал" у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першій зустрічі, яка відбулася 29 квітня в Лондоні, "Арсенал" програв ПСЖ з рахунком 0:1.

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В іншому півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів сильнішого з'ясовують іспанська "Барселона" та італійський "Інтер". У першому матчі вони не визначили переможця (3:3), поєдинок-відповідь відбудеться у вівторок, 6 травня, в Мілані.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ – "Арсенал".