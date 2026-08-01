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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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ПСЖ — Астон Вілла: букмекери зробили прогноз на матч за Суперкубок УЄФА

Поєдинок між переможцями Ліги чемпіонів та Ліги Європи відбудеться 12 серпня в австрійському Зальцбурзі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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ПСЖ — "Астон Вілла"

ПСЖ — "Астон Вілла" / © Associated Press

У середу, 12 серпня, французький ПСЖ та англійська "Астон Вілла" зустрінуться в матчі за Суперкубок УЄФА-2026.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ред Булл Арена" в австрійському Зальцбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року паризький гранд удруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубок, у фіналі в серії пенальті здолавши лондонський "Арсенал".

"Астон Вілла" є чинним переможцем Ліги Європи. У фіналі другого за престижністю єврокубка бірмінгемський клуб розгромив німецький "Фрайбург".

Прогноз букмекерів на матч ПСЖ — Астон Вілла

Фаворитом матчу букмекери вважають ПСЖ. На перемогу підопічних Луїса Енріке в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,78. Нічия – 4,00. Виграш "Астон Вілли" — 4,00.

На те, що парижани завоюють Суперкубок УЄФА, приймаються ставки з коефіцієнтом 1,45. Підсумковий тріумф бірмінгемців — 2,62.

Нагадаємо, торік володарем Суперкубка УЄФА став ПСЖ, який у матчі за трофей в серії пенальті здолав англійський "Тоттенгем".

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Дата публікації
Кількість переглядів
361
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