ПСЖ – Астон Вілла: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

ПСЖ / © Associated Press

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У середу, 9 квітня, ПСЖ прийме "Астон Віллу" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

ПСЖ розпочав плейоф Ліги чемпіонів з 1/16 фіналу, де розгромив інший французький клуб – "Брест" (3:0, 7:0). В 1/8 фіналу підопічні Луїса Енріке у серії пенальті здолали англійський "Ліверпуль" (0:1, 1:0).

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"Астон Вілла" напряму вийшла до 1/8 фіналу і там перемогла бельгійський "Брюгге" (3:1, 3:0).

До слова, напередодні ПСЖ достроково виграв чемпіонат Франції. Цього сезону парижани першими серед топ-5 ліг Європи оформили національне чемпіонство.

Де дивитися матч ПСЖ – Астон Вілла

В Україні поєдинок ПСЖ – "Астон Вілла" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч ПСЖ – Астон Вілла

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають ПСЖ. На перемогу паризького клубу можна поставити з коефіцієнтом 1,41. Нічия – 5,00. Виграш бірмінгемців – 7,50.

У двоматчевій дуелі аналітики також віддають перевагу парижанам, їхній вихід до півфіналу оцінений коефіцієнтом 1,26. Прохід підопічних Унаї Емері до наступної стадії турніру – 4,05.

Матч-відповідь між командами відбудеться у вівторок, 15 квітня, у Бірмінгемі.

Переможець пари ПСЖ – "Астон Вілла" в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння "Арсенал" (Англія) – "Реал" Мадрид (Іспанія).

Іншу півфінальну пару Ліги чемпіонів складуть клуби, які переможуть у чвертьфіналах "Баварія" (Німеччина) – "Інтер" (Італія) і "Барселона" (Іспанія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Реал". Торік мадридський гранд у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.