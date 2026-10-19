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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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ПСЖ — Барселона: букмекери зробили прогноз на матч Ліги чемпіонів

Французький та іспанський гранди зустрінуться 20 жовтня в Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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ПСЖ — "Барселона"

ПСЖ — "Барселона" / © Associated Press

У вівторок, 20 жовтня, ПСЖ прийме "Барселону" в матчі третього туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після двох турів ПСЖ (6 очок) лідирує у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів: підопічні Луїса Енріке розгромили братиславський "Слован" (6:1) та перемогли "Манчестер Сіті" (4:2).

"Барселона" (6 балів) посідає друге місце: каталонці розбили нідерландський "Феєнорд" (5:1) та турецький "Галатасарай" (4:1).

Прогноз букмекерів на матч ПСЖ — Барселона

Букмекери не змогли визначити явного фаворита прийдешнього матчу. На перемогу ПСЖ можна поставити з коефіцієнтом 2,34. Нічия — 4,75. Виграш "Барселони" — 2,38.

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Зазначимо, що ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. У фіналі минулого розіграшу турніру французький клуб в серії пенальті здолав лондонський "Арсенал" і вдруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубок.

Раніше повідомлялося, що український захисник Ілля Забарний забив гол за ПСЖ у матчі чемпіонату Франції.

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