ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

ПСЖ — Баварія: букмекери зробили прогноз на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Перша частина двоматчевого протистояння французького і німецького грандів відбудеться 28 квітня в Парижі.

Автор публікації
Максим Приходько
Коментарі
ПСЖ — "Баварія"

ПСЖ — "Баварія" / © Associated Press

У вівторок, 28 квітня, французький ПСЖ зустрінеться з німецькою "Баварією" в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ — "Баварія".

Прогноз букмекерів на матч ПСЖ — Баварія

Незначним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають ПСЖ. На перемогу підопічних Луїса Енріке можна поставити з коефіцієнтом 2,33. Нічия — 3,80. Виграш мюнхенців — 2,71.

А вже у двоматчевій дуелі аналітики віддають перевагу "Баварії". На вихід підопічних Венсана Компані до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,74. Підсумковий успіх французького колективу — 1,95.

Матч-відповідь між "Баварією" та ПСЖ відбудеться у середу, 6 травня, на "Альянц Арені" в Мюнхені. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Переможець цієї пари у фіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором іншого півфінального протистояння, в якому зійдуться мадридський "Атлетіко" та лондонський "Арсенал".

Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. У минулорічному фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

Коментарі (0)
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie