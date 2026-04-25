ПСЖ — Баварія: букмекери зробили прогноз на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

ПСЖ — "Баварія" / © Associated Press

У вівторок, 28 квітня, французький ПСЖ зустрінеться з німецькою "Баварією" в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ — "Баварія".

Прогноз букмекерів на матч ПСЖ — Баварія

Незначним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають ПСЖ. На перемогу підопічних Луїса Енріке можна поставити з коефіцієнтом 2,33. Нічия — 3,80. Виграш мюнхенців — 2,71.

А вже у двоматчевій дуелі аналітики віддають перевагу "Баварії". На вихід підопічних Венсана Компані до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,74. Підсумковий успіх французького колективу — 1,95.

Матч-відповідь між "Баварією" та ПСЖ відбудеться у середу, 6 травня, на "Альянц Арені" в Мюнхені. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Переможець цієї пари у фіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором іншого півфінального протистояння, в якому зійдуться мадридський "Атлетіко" та лондонський "Арсенал".

Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. У минулорічному фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.