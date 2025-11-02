ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
1 хв

ПСЖ – Баварія: де дивитися і прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Поєдинок відбудеться 4 листопада на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ПСЖ – "Баварія"

ПСЖ – "Баварія" / © Associated Press

У вівторок, 4 листопада, французький ПСЖ прийме німецьку "Баварію" в матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після трьох турів ПСЖ (9 очок) очолює загальну турнірну таблицю основного етапу Ліги чемпіонів. Підопічні Луїса Енріке перемогли "Аталанту" (4:0), "Барселону" (2:1) та "Баєр" (7:2).

"Баварія" (9 балів) перебуває на другому місці у таблиці ЛЧ. Підопічні Венсана Компані обіграли "Челсі" (3:1), "Пафос" (5:1) та "Брюгге" (4:0).

Зазначимо, що в складі парижан виступає український захисник Ілля Забарний, який не зіграє в цьому матчі через дискваліфікацію, яку заробив через вилучення в поєдинку минулого туру проти "Баєра".

Де дивитися матч ПСЖ – Баварія

В Україні поєдинок ПСЖ – "Баварія" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогноз букмекерів на матч ПСЖ – Баварія

Незначним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають ПСЖ. На перемогу парижан можна поставити з коефіцієнтом 2,36. Нічия – 4,12. Виграш мюнхенців – 2,71.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дата публікації
Кількість переглядів
57
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie