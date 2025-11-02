ПСЖ – Баварія: де дивитися і прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

ПСЖ – "Баварія" / © Associated Press

У вівторок, 4 листопада, французький ПСЖ прийме німецьку "Баварію" в матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після трьох турів ПСЖ (9 очок) очолює загальну турнірну таблицю основного етапу Ліги чемпіонів. Підопічні Луїса Енріке перемогли "Аталанту" (4:0), "Барселону" (2:1) та "Баєр" (7:2).

"Баварія" (9 балів) перебуває на другому місці у таблиці ЛЧ. Підопічні Венсана Компані обіграли "Челсі" (3:1), "Пафос" (5:1) та "Брюгге" (4:0).

Зазначимо, що в складі парижан виступає український захисник Ілля Забарний, який не зіграє в цьому матчі через дискваліфікацію, яку заробив через вилучення в поєдинку минулого туру проти "Баєра".

Де дивитися матч ПСЖ – Баварія

В Україні поєдинок ПСЖ – "Баварія" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогноз букмекерів на матч ПСЖ – Баварія

Незначним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають ПСЖ. На перемогу парижан можна поставити з коефіцієнтом 2,36. Нічия – 4,12. Виграш мюнхенців – 2,71.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.