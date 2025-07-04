ПСЖ – Баварія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу

ПСЖ – "Баварія" / © Associated Press

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У суботу, 5 липня, французький ПСЖ і німецька "Баварія" зустрінуться в матчі 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

Поєдинок відбудеться на арені "Mercedes-Benz Stadium" у місті Атланта. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

ПСЖ вийшов до плейоф з першого місця групи B. Парижани розбили іспанський "Атлетіко" Мадрид (4:0), поступилися бразильському "Ботафого" (0:1) та обіграли американський "Сіетл Саундерз" (2:0). В 1/8 фіналу підопічні Луїса Енріке розгромили американський "Інтер" Маямі (4:0).

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"Баварія" пробилася до плейоф з другої позиції квартету С. Мюнхенці знищили новозеландський "Окленд Сіті" (10:0), здолали аргентинський "Бока Хуніорс" (2:1) та поступилися португальській "Бенфіці" (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Венсана Компані обіграли бразильський "Фламенго" (4:2).

Де дивитися матч ПСЖ – Баварія

В Україні матч ПСЖ – "Баварія" можна переглянути наживо на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Також поєдинок транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO. Крім того, гру покаже платформа DAZN, але без українських коментаторів.

Ставки букмекерів на матч ПСЖ – Баварія

Фаворитом матчу букмекери вважають французький клуб. На перемогу ПСЖ в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,31. Нічия – 3,80. Виграш мюнхенців за підсумками 90 хвилин поєдинку – 3,25.

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На вихід парижан до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,70. Тріумф "Баварії" з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті – 2,27.

Переможець пари ПСЖ – "Баварія" в півфіналі зіграє з тріумфатором матчу "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Реал" Мадрид (Іспанія).

Раніше повідомлялося, що визначено всі чвертьфінальні пари Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

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Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.

Нагадаємо, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.