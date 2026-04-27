ПСЖ — Баварія: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Стежте на нашому сайті за перебігом першого півфінального поєдинку Ліги чемпіонів між французьким ПСЖ і німецькою "Баварією".
У вівторок, 28 квітня, французький ПСЖ прийме німецьку "Баварію" в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Матч-відповідь між командами відбудеться у середу, 6 травня, на "Альянц Арені" в Мюнхені. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Переможець цієї пари у фіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором іншого півфінального протистояння, в якому зійдуться мадридський "Атлетіко" та лондонський "Арсенал".
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ — "Баварія".