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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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82
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ПСЖ без Забарного переміг "Манчестер Сіті" у результативному матчі Ліги чемпіонів

Дубль Ерлінга Голанда не врятував "городян" від домашньої поразки у грі з парижанами.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Манчестер Сіті" — ПСЖ

"Манчестер Сіті" — ПСЖ / © Associated Press

ПСЖ на виїзді переміг "Манчестер Сіті" в матчі другого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 2:4.

Ще в першому таймі парижани тричі вразили ворота господарів поля: голами відзначилися Дезіре Дуе, Усман Дембеле та Вітінья.

На старті другого тайму "городяни" відіграли один м'яч — на 53-й хвилині точного удару завдав Ерлінг Голанд.

Однак на 62-й хвилині підопічні Луїса Енріке повернули собі гандикап у три м'ячі — гол забив Магнес Акліуш.

Остаточний рахунок гри на 75-й хвилині встановив Голанд, який оформив дубль.

Зазначимо, що на 90-й хвилині французький клуб мав шанс забити п'ятий гол у ворота підопічних Енцо Марески, але Ферран Торрес не реалізував пенальті.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний провів увесь матч на лавці для запасних.

У першому турі найпрестижнішого єврокубка "Манчестер Сіті" обіграв португальський "Порту" (2:0), а ПСЖ розтрощив братиславський "Слован" (6:1).

У третьому турі Ліги чемпіонів "небесно-блакитні" 20 жовтня приймуть грецький АЕК, а парижани того ж дня вдома позмагаються з іспанською "Барселоною".

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" здійснив яскравий камбек і здолав АЕК у другому турі Ліги чемпіонів.

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