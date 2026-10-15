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ПСЖ без Забарного переміг "Манчестер Сіті" у результативному матчі Ліги чемпіонів
Дубль Ерлінга Голанда не врятував "городян" від домашньої поразки у грі з парижанами.
ПСЖ на виїзді переміг "Манчестер Сіті" в матчі другого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 2:4.
Ще в першому таймі парижани тричі вразили ворота господарів поля: голами відзначилися Дезіре Дуе, Усман Дембеле та Вітінья.
На старті другого тайму "городяни" відіграли один м'яч — на 53-й хвилині точного удару завдав Ерлінг Голанд.
Однак на 62-й хвилині підопічні Луїса Енріке повернули собі гандикап у три м'ячі — гол забив Магнес Акліуш.
Остаточний рахунок гри на 75-й хвилині встановив Голанд, який оформив дубль.
Зазначимо, що на 90-й хвилині французький клуб мав шанс забити п'ятий гол у ворота підопічних Енцо Марески, але Ферран Торрес не реалізував пенальті.
Український захисник ПСЖ Ілля Забарний провів увесь матч на лавці для запасних.
У першому турі найпрестижнішого єврокубка "Манчестер Сіті" обіграв португальський "Порту" (2:0), а ПСЖ розтрощив братиславський "Слован" (6:1).
У третьому турі Ліги чемпіонів "небесно-блакитні" 20 жовтня приймуть грецький АЕК, а парижани того ж дня вдома позмагаються з іспанською "Барселоною".
Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" здійснив яскравий камбек і здолав АЕК у другому турі Ліги чемпіонів.