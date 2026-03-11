ТСН у соціальних мережах

Проспорт
73
1 хв

ПСЖ без Забарного у яскравій "перестрілці" розбив "Челсі" в плейоф Ліги чемпіонів

Парижани розгромили лондонський клуб у першій зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Максим Приходько
ПСЖ — "Челсі"

ПСЖ — "Челсі" / © Associated Press

Французький ПСЖ на своєму полі розбив англійський "Челсі" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 5:2.

На 10-й хвилині зустрічі парижани відкрили рахунок зусиллями Бредлі Баркола. На 28-й хвилині лондонці відповіли голом Мало Густо.

На 40-й хвилині Усман Дембеле знову вивів французький клуб уперед. Проте на старті другого тайму "Челсі" вдалося вдруге за матч відігратися — на 57-й хвилині точного удару завдав Енцо Фернандес.

Утім, підопічні Луїса Енріке потім відправили у ворота "синіх" ще три м'ячі. На 74-й хвилині відзначився Вітінья, після чого дубль оформив Хвіча Кварацхелія, забивши на 86-й та 90+4-й хвилинах.

Зазначимо, що український захисник паризького клубу Ілля Забарний провів увесь матч на лавці для запасних.

Огляд матчу ПСЖ — "Челсі"

Матч-відповідь між "Челсі" та ПСЖ відбудеться у вівторок, 17 березня, на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом.

Переможець пари ПСЖ — "Челсі" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє з переможцем протистояння "Галатасарай" (Туреччина) — "Ліверпуль" (Англія).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

73
