ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
2 хв

ПСЖ без Забарного у серії пенальті завоював Міжконтинентальний кубок-2025

Парижани в напруженій боротьбі перемогли бразильський "Фламенго".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ПСЖ – "Фламенго"

ПСЖ – "Фламенго" / © Associated Press

Французький ПСЖ став переможцем Міжконтинентального кубка-2025. У фіналі парижани в серії пенальті обіграли бразильський "Фламенго".

Вирішальний поєдинок турніру відбувся у середу, 17 грудня, на стадіоні "Ахмед бін Алі" у Ер-Раяні (Катар).

ПСЖ автоматично кваліфікувався до фіналу Міжконтинентального кубка як переможець Ліги чемпіонів. "Фламенго" пробився до фіналу, обігравши в півфіналі єгипетський "Пірамідс" з рахунком 2:0.

Підопічні Луїса Енріке могли відкривати рахунок на 9-й хвилині, але гол Фабіана Руїса не було зараховано після перегляду відеоповтору (VAR) через те, що під час атаки парижан м'яч на мить залишив межі поля.

На 38-й хвилині ПСЖ все ж вийшов уперед – з меж штрафного майданчика забив Хвіча Кварацхелія.

У другому таймі бразильський клуб зумів відігратися – на 62-й хвилині Жоржиньйо реалізував пенальті.

Оскільки основний час зустрічі завершився внічию (1:1), то гра перейшла до екстратаймів. Там голів забито не було, відтак володар трофею визначався у серії пенальті, де точнішими виявилися гравці ПСЖ – 2:1. Футболісти "Фламенго" не реалізували чотири з п'яти ударів з 11-метрової позначки.

Український захисник паризького клубу Ілля Забарний провів весь матч на лавці для запасних.

Таким чином, ПСЖ став другим тріумфатором відродженого Міжконтинентального кубка ФІФА. Раніше турнір проводився з перервами в 1960-2004 роках.

Нагадаємо, торік володарем Міжконтинентального кубка став мадридський "Реал", який у фіналі здобув розгромну перемогу над мексиканською "Пачукою".

Дата публікації
Кількість переглядів
180
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie