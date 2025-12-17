ПСЖ без Забарного у серії пенальті завоював Міжконтинентальний кубок-2025

ПСЖ – "Фламенго" / © Associated Press

Французький ПСЖ став переможцем Міжконтинентального кубка-2025. У фіналі парижани в серії пенальті обіграли бразильський "Фламенго".

Вирішальний поєдинок турніру відбувся у середу, 17 грудня, на стадіоні "Ахмед бін Алі" у Ер-Раяні (Катар).

ПСЖ автоматично кваліфікувався до фіналу Міжконтинентального кубка як переможець Ліги чемпіонів. "Фламенго" пробився до фіналу, обігравши в півфіналі єгипетський "Пірамідс" з рахунком 2:0.

Підопічні Луїса Енріке могли відкривати рахунок на 9-й хвилині, але гол Фабіана Руїса не було зараховано після перегляду відеоповтору (VAR) через те, що під час атаки парижан м'яч на мить залишив межі поля.

На 38-й хвилині ПСЖ все ж вийшов уперед – з меж штрафного майданчика забив Хвіча Кварацхелія.

У другому таймі бразильський клуб зумів відігратися – на 62-й хвилині Жоржиньйо реалізував пенальті.

Оскільки основний час зустрічі завершився внічию (1:1), то гра перейшла до екстратаймів. Там голів забито не було, відтак володар трофею визначався у серії пенальті, де точнішими виявилися гравці ПСЖ – 2:1. Футболісти "Фламенго" не реалізували чотири з п'яти ударів з 11-метрової позначки.

Український захисник паризького клубу Ілля Забарний провів весь матч на лавці для запасних.

Таким чином, ПСЖ став другим тріумфатором відродженого Міжконтинентального кубка ФІФА. Раніше турнір проводився з перервами в 1960-2004 роках.

Нагадаємо, торік володарем Міжконтинентального кубка став мадридський "Реал", який у фіналі здобув розгромну перемогу над мексиканською "Пачукою".