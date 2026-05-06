Проспорт
13
2 хв

ПСЖ без Забарного зіграв унічию з "Баварією" та вийшов до фіналу Ліги чемпіонів

Підопічні Луїса Енріке вдруге поспіль зіграють у фіналі найпрестижнішого єврокубка та захищатимуть звання чинного володаря трофею проти лондонського "Арсенала".

Максим Приходько
ПСЖ

ПСЖ / © Associated Press

Французький ПСЖ зіграв унічию з німецькою "Баварію" в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 1:1.

Парижани відкрили рахунок уже на 3-й хвилині зустрічі — Хвіча Кварацхелія прорвався лівим флангом і віддав передачу до центру штрафного майданчика, де Усман Дембеле розстріляв ворота Мануеля Ноєра ударом під поперечину.

Завдяки своєму асисту Кварацхелія встановив новий рекорд Ліги чемпіонів. Грузинський вінгер став першим футболістом в історії турніру, який відзначився результативною дією в семи матчах плейоф поспіль.

Мюнхенський клуб багато атакував і намагався переламати перебіг протистояння. Підопічні Венсана Компані зуміли забити лише в компенсований до другого тайму час — Гаррі Кейн на 90+4-й хвилині відправив м'яч у ближню "дев'ятку" після передачі Альфонсо Девіса.

Однак на більше часу в "Баварії" вже не залишилося, підопічні Луїса Енріке втримали потрібний їм результат і здобули путівку до фіналу.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний провів увесь матч на лавці для запасних.

У першій зустрічі між командами, яка відбулася 28 квітня в Парижі, французький клуб здолав мюнхенців з рахунком 5:4. Цей матч побив рекорд результативності півфіналу Ліги чемпіонів.

Таким чином, ПСЖ переміг "Баварію" з рахунком 6:5 за підсумками двох поєдинків і вийшов до фіналу Ліги чемпіонів.

Огляд матчу "Баварія" — ПСЖ

ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів зіграє з лондонським "Арсеналом", який у півфіналі здолав мадридський "Атлетіко" (1:1, 1:0).

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. У минулорічному фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

