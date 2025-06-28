ПСЖ – Інтер Маямі: де дивитися і ставки букмекерів на матч плейоф Клубного чемпіонату світу-2025

"Інтер" Маямі / © Associated Press

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У неділю, 29 червня, французький ПСЖ і американський "Інтер" Маямі зустрінуться в матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

Поєдинок відбудеться на арені "Mercedes-Benz Stadium" в Атланті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

ПСЖ вийшов до плейоф з першого місця групи B. Парижани розбили іспанський "Атлетіко" Мадрид (4:0), поступилися бразильському "Ботафого" (0:1) та обіграли американський "Сіетл Саундерз" (2:0).

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"Інтер" Маямі пробився до плейоф з другої сходинки квартету A. Клуб МЛС зіграв унічию з єгипетським "Аль-Ахлі" (0:0), здолав португальський "Порту" (2:1) та розійшовся нічиєю з бразильським "Палмейрасом" (2:2).

Зазначимо, що це буде зустріч 38-річного капітана "Інтера" Маямі Ліонеля Мессі з його колишньою командою. Аргентинець грав за ПСЖ від 2021 до 2023 року, після чого вирушив за океан.

Цікаво, що парижан наразі очолює іспанський фахівець Луїс Енріке, під чиїм керівництвом Мессі у "Барселоні" виграв низку трофеїв, зокрема Лігу чемпіонів у сезоні-2014/15.

Де дивитися матч ПСЖ – Інтер Маямі

В Україні матч ПСЖ – "Інтер" Маямі можна переглянути наживо на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

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Також поєдинок транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO. Крім того, гру покаже платформа DAZN, але без українських коментаторів.

Ставки букмекерів на матч ПСЖ – Інтер Маямі

Абсолютним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають французький клуб. На перемогу ПСЖ в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,24. Нічия – 6,90. Виграш маямців за підсумками 90 хвилин поєдинку – 11,00.

На вихід підопічних Луїса Енріке до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,09. Тріумф Мессі та Ко з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті – 7,10.

Переможець пари ПСЖ – "Інтер" Маямі у чвертьфіналі зіграє з тріумфатором дуелі між бразильським "Фламенго" та німецькою "Баварією".

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Раніше повідомлялося, що визначено всі пари 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 та повну сітку плейоф.

На нашому сайті також можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Клубного чемпіонату світу-2025.