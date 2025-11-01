ПСЖ із Забарним на останніх секундах вирвав перемогу в матчі чемпіонату Франції

Ілля Забарний, ПСЖ – "Ніцца" / © Associated Press

ПСЖ удома обіграв "Ніццу" в матчі 11-го туру французької Ліги 1 сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний і переможний гол підопічні Луїса Енріке забили в компенсований до другого тайму час – на 90+4-й хвилині відзначився Гонсалу Рамуш, який вийшов на заміну.

Український захисник Ілля Забарний вийшов у стартовому складі парижан та відіграв весь матч, заробивши жовту картку на 63-й хвилині.

Огляд матчу ПСЖ – "Ніцца"

Після цієї перемоги ПСЖ (24 очки) продовжує лідирувати у чемпіонаті Франції. "Ніцца" (17 балів) перебуває на восьмій позиції.

У наступному турі ПСЖ на виїзді зіграє з "Ліоном", а "Ніцца" у гостях позмагається з "Мецом". Обидва матчі відбудуться 9 листопада.

Перед цим клуби проведуть єврокубкові поєдинки: ПСЖ 4 листопада прийме "Баварію" в Лізі чемпіонів, а "Ніцца" 6 листопада на своєму полі зустрінеться з "Фрайбургом" у Лізі Європи.