ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

ПСЖ із Забарним несподівано програв "Ліону" без Яремчука у чемпіонаті Франції

Парижани дали шанси "Лансу" нав'язати боротьбу на титул.

Автор публікації
Максим Приходько
Ілля Забарний у матчі проти "Ліона" / © Associated Press

ПСЖ на своєму полі поступився "Ліону" в матчі 30-го туру чемпіонату Франції сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 1:2.

Уже на 6-й хвилині зустрічі Ендрік вивів гостей уперед, а на 18-й хвилині Афонсу Морейра збільшив перевагу підопічних Паулу Фонсеки.

На 33-й хвилині парижани могли скоротити відставання, але Гонсалу Рамуш не реалізував пенальті.

У компенсований до другого тайму час, на 90+4-й хвилині, підопічні Луїса Енріке відквитали один м'яч зусиллями Хвічі Кварацхелії, але врятуватися від поразки не зуміли.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний вийшов у стартовому складі та відіграв весь матч, отримавши на 29-й хвилині жовту картку.

Український форвард "Ліона" Роман Яремчук весь поєдинок провів на лавці для запасних.

Огляд матчу ПСЖ — "Ліон"

Буде додано незабаром.

Незважаючи на поразку, ПСЖ (63 очки) продовжує лідирувати у чемпіонаті Франції. Маючи матч у запасі, парижани випереджають найближчого переслідувача — "Ланс" — на один бал.

"Ліон" (54 пункти) завдяки перемозі піднявся на четверте місце у таблиці Ліги 1.

У наступному турі ПСЖ 22 квітня прийме "Нант", початок гри — о 20:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ удруге обіграв "Ліверпуль" і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де позмагається з мюнхенською "Баварією".

Іншу путівку до фіналу найпрестижнішого єврокубка розіграють мадридський "Атлетіко" та лондонський "Арсенал".

Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie