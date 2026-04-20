ПСЖ із Забарним несподівано програв "Ліону" без Яремчука у чемпіонаті Франції

Ілля Забарний у матчі проти "Ліона" / © Associated Press

ПСЖ на своєму полі поступився "Ліону" в матчі 30-го туру чемпіонату Франції сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 1:2 .

Уже на 6-й хвилині зустрічі Ендрік вивів гостей уперед, а на 18-й хвилині Афонсу Морейра збільшив перевагу підопічних Паулу Фонсеки.

На 33-й хвилині парижани могли скоротити відставання, але Гонсалу Рамуш не реалізував пенальті.

У компенсований до другого тайму час, на 90+4-й хвилині, підопічні Луїса Енріке відквитали один м'яч зусиллями Хвічі Кварацхелії, але врятуватися від поразки не зуміли.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний вийшов у стартовому складі та відіграв весь матч, отримавши на 29-й хвилині жовту картку.

Український форвард "Ліона" Роман Яремчук весь поєдинок провів на лавці для запасних.

Незважаючи на поразку, ПСЖ (63 очки) продовжує лідирувати у чемпіонаті Франції. Маючи матч у запасі, парижани випереджають найближчого переслідувача — "Ланс" — на один бал.

"Ліон" (54 пункти) завдяки перемозі піднявся на четверте місце у таблиці Ліги 1.

У наступному турі ПСЖ 22 квітня прийме "Нант", початок гри — о 20:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ удруге обіграв "Ліверпуль" і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де позмагається з мюнхенською "Баварією".

Іншу путівку до фіналу найпрестижнішого єврокубка розіграють мадридський "Атлетіко" та лондонський "Арсенал".