ПСЖ із Забарним несподівано втратив очки в матчі проти аутсайдера чемпіонату Франції

Парижани не зуміли виграти три з чотирьох останніх поєдинків у Лізі 1.

Ілля Забарний

Ілля Забарний / facebook.com/PSG

ПСЖ на виїзді зіграв унічию з "Лор'яном" у матчі 10-го туру французької Ліги 1 сезону-2025/26. Поєдинок на "Стад дю Мустуар" у місті Лор'ян завершився з рахунком 1:1.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На старті другої половини протистояння парижани відкрили рахунок – на 49-й хвилині гол забив Нуну Мендеш.

Однак втримати перемогу підопічні Луїса Енріке не зуміли – на 51-й хвилині Ігор Сілва відзначився точним ударом, який приніс господарям поля нічию.

Українець Ілля Забарний вийшов у стартовому складі парижан та відіграв весь матч на позиції правого захисника, отримавши жовту картку на 68-й хвилині.

Огляд матчу "Лор'ян" – ПСЖ

ПСЖ втратив очки у трьох з чотирьох останніх матчах у Лізі 1 – одна перемога та три нічиї. Наразі парижани лідирують у турнірній таблиці, маючи 21 бал. "Лор'ян" з 9 пунктами перебуває на 16-й сходинці.

У наступному матчі чемпіонату Франції підопічні Енріке 1 листопада приймуть "Ніццу". Днем пізніше "Лор'ян" на виїзді зустрінеться з "Лансом".

