ПСЖ із Забарним розгромив аутсайдера чемпіонату Франції

Команда Луїса Енріке збільшила відрив на вершині турнірної таблиці Ліги 1.

ПСЖ — "Нант"

ПСЖ — "Нант"

ПСЖ на своєму полі розгромив "Нант" у перенесеному матчі 26-го туру чемпіонату Франції. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 3:0.

Команда Луїса Енріке відкрила рахунок уже на 13-й хвилині зустрічі — Хвіча Кварацхелія реалізував пенальті.

На 37-й хвилині парижани збільшили свою перевагу в рахунку завдяки точному удару від Дезіре Дуе. Асистував йому Ашраф Хакімі.

На старті другого тайму господарі зробили рахунок розгромним — Кварацхелія на 50-й хвилині оформив дубль, скориставшись передачею Усмана Дембеле.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний вийшов у стартовому складі своєї команди на цю гру та провів на полі весь матч, заробивши на 41-й хвилині жовту картку.

Для 23-річного українця ця жовта картка стала вже п'ятою в нинішньому сезоні Ліги 1, через що він буде змушений пропустити наступний матч чемпіонату Франції.

Після цієї перемоги ПСЖ (66 очок) продовжує лідирувати у турнірній таблиці Ліги 1, за п'ять турів до кінця збільшивши відрив від найближчого переслідувача — "Ланса" — до 4 балів.

"Нант" (20 пунктів) перебуває у зоні вильоту, на передостанньому 17-му місці.

У наступному турі ПСЖ 25 квітня на виїзді зіграє з "Анже", а "Нант" днем пізніше у гостях позмагається з "Ренном".

Раніше повідомлялося, що ПСЖ вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться з мюнхенською "Баварією". Іншу путівку до фіналу найпрестижнішого єврокубка розіграють мадридський "Атлетіко" та лондонський "Арсенал".

