Проспорт
131
ПСЖ із Забарним сенсаційно вилетів з Кубка Франції

Підопічні Луїса Енріке програли паризьке дербі в 1/16 фіналу Кубка Франції.

Автор публікації
Максим Приходько
ПСЖ

ПСЖ / © Associated Press

ПСЖ українського захисника Іллі Забарного сенсаційно вилетів з Кубка Франції, в 1/16 фіналу поступившись "Парижу". Матч на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гол у дербі гості забили на 74-й хвилині – точним ударом відзначився французький форвард Нанітамо Іконе, якому асистував алжирський півзахисник Ілан Кеббаль.

Забарний вийшов у стартовому складі ПСЖ та відіграв увесь матч.

Огляд матчу ПСЖ – "Париж"

Таким чином, "Париж" вийшов до 1/8 фіналу Кубка Франції, а ПСЖ склав повноваження чинного володаря цього трофею. У фіналі попереднього розіграшу турніру підопічні Луїса Енріке розгромили "Реймс" (3:0).

Раніше повідомлялося, що ПСЖ у серії пенальті здолав "Марсель" і здобув Суперкубок Франції.

131
