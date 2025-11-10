ПСЖ із Забарним вирвав перемогу над "Ліоном" у результативному матчі чемпіонату Франції

ПСЖ / x.com/PSG_English

ПСЖ на виїзді вирвав перемогу над "Ліоном" в матчі 12-го туру французької Ліги 1 сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Парк Олімпік Ліоннез" у Ліоні завершився з рахунком 2:3 .

На 26-й хвилині зустрічі парижани відкрили рахунок – відзначився Варрен Заїр-Емері.

На 30-й хвилині господарі відігралися завдяки голу Афонсу Морейри. Але вже через три хвилини Хвіча Кварацхелія знову вивів ПСЖ уперед.

Після перерви "Ліон" удруге зрівняв рахунок – на 50-й хвилині забив Ейнзлі Мейтленд-Найлз.

Далі підопічні Луїса Енріке атакували, намагаючись вирвати перемогу. На 90+3-й хвилині "ткачі" залишилися в меншості – Ніколас Тальяфіко отримав другу жовту картку за удар суперника ліктем.

А на 90+5-й хвилині паризький клуб забив вирішальний гол – його автором став Жуан Невеш.

Український захисник Ілля Забарний вийшов у стартовому складі ПСЖ та провів на полі весь матч. Цього сезону він зіграв 14 поєдинків за парижан у всіх турнірах, забивши один гол.

Огляд матчу "Ліон" – ПСЖ

Після цієї перемоги ПСЖ (27 очок) повернувся на перше місце в Лізі 1 – парижани на 2 бали випереджають найближчих переслідувачів, якими є "Марсель" і "Ланс".

"Ліон" (20 пунктів) після поразки посідає сьому сходинку в чемпіонаті Франції.

У наступному турі ПСЖ 22 листопада прийме "Гавр", а "Ліон" днем пізніше на виїзді зустрінеться з "Осером".