ПСЖ із Забарним вирвав перемогу та впритул наблизився до чемпіонства у Франції

Вже в наступному матчі парижани можуть здобути п'ятий поспіль чемпіонський титул.

Максим Приходько
ПСЖ — "Брест"

ПСЖ — "Брест"

ПСЖ на своєму полі обіграв "Брест" у матчі 33-го туру чемпіонату Франції сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 1:0.

Перший тайм минув без забитих голів. Після перерви рахунок на табло довгий час залишався рівним, але чинні чемпіони Франції все ж таки зуміли вирвати перемогу — на 82-й хвилині відзначився Дезіре Дуе.

Український центральний захисник парижан Ілля Забарний вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі весь матч.

Огляд матчу ПСЖ — "Брест"

Завдяки цій перемозі ПСЖ (73 очки) впритул наблизився до чемпіонства. Тепер команда Луїса Енріке випереджає свого єдиного конкурента в боротьбі за титул — "Ланс" — на 6 балів.

Обом клубам залишилося провести лише два матчі, один з яких — перенесена очна зустріч 29-го туру, яка відбудеться 13 травня у Лансі. Вже там парижани можуть стати чемпіонами — для цього їм вистачить навіть нічиєї.

Потенційне чемпіонство стане для клубу п'ятим поспіль та 14-м в історії. За попередні 13 сезонів ПСЖ здобув 11 титулів — гегемонію парижан зуміли перервати лише "Монако" (2016/17) та "Лілль" (2020/21).

Раніше повідомлялося, що ПСЖ вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, тріумфувавши у двоматчевому протистоянні з мюнхенською "Баварією".

У фіналі парижани захищатимуть звання чинного володаря найпрестижнішого єврокубка проти лондонського "Арсенала". Вирішальний матч відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

